銓敘部、國防部年改錢不夠用 動支16.8億預備金

2018-12-02

〔記者羅添斌／台北報導〕軍公教年改在今年七月一日同時上路，由於公教人員退休者眾，加上國防部與現役官兵要共同撥繳經費以補足軍人年資，銓敘部及國防部的年度預算額度不夠支付，兩者共計動支預備金達十六億八千餘萬元支應。

補足年資 國防部與現役官兵須共同撥繳

在軍人年改部分，國防部指出，配合「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，軍官及士官於退撫新制實施（民國八十六年一月一日）後就讀軍事院校基礎教育及義務役服役期間的年資，由政府與現（退）役人員共同撥繳費用至公務人員退休撫卹基金管理委員會，始得併計退除給與年資。

這個被稱為「繳費買年資」的措施，在今年十一月份現役官兵發薪水時採取自願隨薪扣繳做法，有官兵在網路社群上貼出自己的銀行戶頭餘額，秀出在扣繳完之後的餘額只剩四元，官兵還苦笑說是「吃土月」。

不過，政府負擔的部分支出額度也很高，根據國防部統計，截至今年十月十九日，統計申請人數達到七萬二四七四人，政府（國防部）應負擔的部分金額計為二十一億六三二四萬元，國防部檢討調整年度預算十四億○三二四萬元支應，尚不足七億六千萬元。

國防部表示，考量本案屬法律義務支出，且為免遭基金管理委員會加計利息，因此已在日前向行政院申請動支國防部的第一預備金計七億六千萬元支應，並已獲得政院同意。

至於公教部分，根據行政院最新函送立法院的報告指出，因受退休公教人數影響，銓敘部一○七年度預算中「公務人員退休撫卹給付」科目經費不敷使用，必須動支一○七年度中央政府總預算第二預備金九億二○五六萬四千元來支應，符合預算法第七十條第二款規定。

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