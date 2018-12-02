美前總統老布希辭世 享壽94歲

2018-12-02

贏得首次波灣戰爭 經濟因素連任失利

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨籍第四十一任總統、知名政治家族大家長喬治．布希（George H.W. Bush，下稱老布希）十一月三十日在德州休士頓家中辭世，享壽九十四歲。打過二次世界大戰、在德州鑽油致富、從國會眾議員一路做到白宮主人的老布希，總統任內憑藉美軍成功率領聯軍驅逐入侵科威特的伊拉克部隊的第一次波斯灣戰爭，聲勢一飛沖天，但最後仍因加稅與經濟不振連任失敗。美國白宮十二月一日下半旗致哀，總統川普宣布五日為國殤日，並表示會出席老布希的葬禮。

老布希辭世的消息是由他的長子、美國前總統布希（George W. Bush）發布，布希盛讚老父人格高尚，更是為人子女者所能擁有的最佳父親，也感謝外界的關心與悼念。目前並不清楚老布希的死因，但他年事已高，近年現身公開場合幾乎皆以輪椅代步，今年四月結縭七十三年的妻子芭芭拉辭世後，還曾因感染住院。

國際政要均對老布希過世表示哀悼。川普讚揚老布希是不屈不撓的領袖。民主黨籍前總統歐巴馬讚揚他是愛國、謙卑的公僕；前總統柯林頓說，與老布希的友誼是他人生最珍貴的禮物。前蘇聯領袖戈巴契夫說，老布希是締造歷史成就的真正夥伴。

未公開表態挺川普 傳大選票投希拉蕊

總統任期從一九八九年到九三年的老布希，是美國近年來少數只做一任的總統，然其白宮四年任期已形塑數十年美國歷史，任內對外面對中國六四民運、前蘇聯瓦解，第一次波灣戰爭等挑戰，對內則與民主黨把持的國會達成預算協議加稅，違背了不加稅諾言，最後更因此連任失利，敗給柯林頓。立場溫和的老布希與柯林頓及歐巴馬交好，兩年前的總統大選中並未公開表態支持川普，外界盛傳他把票投給希拉蕊．柯林頓。

老布希在一九二四年六月十二日生於麻薩諸塞州米爾頓，父親是銀行家及國會參議員；老布希十八歲時投筆從戎，以美國海軍飛行員之姿參與二戰，退伍後進入耶魯大學深造，稍後在父親的資助下前往德州鑽油並致富。老布希在一九六六年當選德州聯邦眾議員與連任一次，之後曾出使聯合國與中國、出任共和黨全國委員會主席與中央情報局長；一九八○年企圖問鼎白宮但未獲黨內提名，但最後以共和黨總統候選人雷根的副手之姿進入白宮，一待八年。

老布希在軍中服役期間便與女友芭芭拉完婚，兩人共育有六名子女，長子布希在父親卸任總統後八年成為白宮主人，為美國史上除亞當斯父子（第二任與第六任）外，另一對父子檔總統。

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