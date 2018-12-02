焦點評論》執政者自己要先接地氣

2018-12-02

記者李欣芳、蘇永耀／特稿

交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢三人為敗選扛責請辭獲准，內閣改組全面啟動，這次民進黨的慘敗就是一例一休等重大政策爭議與民意嚴重脫節，選後內閣改組應積極回應民意，大破大立、歸零思考，尤其蔡總統要記取年金改革、一例一休操作策略失敗的教訓，未來面臨重大政策抉擇時不能猶豫不決、缺乏果斷。

這三位首長選前頻遭在野黨點名與外界批判，辭職下台不令人意外，擴大內閣改組也是必然發展，加上蔡總統也宣示府院黨將進行人事調整之際，執政團隊將調整腳步後重新出發。

為避免重蹈覆轍，行政院未來重新評估二○二五非核家園政策與整合同婚爭議時，政院與民進黨團的整合應避免不同意見爭論擴大、陷入虛耗，府院黨應認清局勢而有務實作法。

政府過去為確保蔡總統二○二五非核家園的競選承諾不跳票，供電過程走得驚險，任憑多次保證不缺電，工商團體仍擔心隨時有缺電風險，未來政府應勇於調整能源政策，化解社會對供電的疑慮。

事實上，民進黨這次的大挫敗，外界更大的批評對象是指向蔡總統本人，認為在領導風格及決策判斷，都未能夠真正接地氣，連蔡總統都表示要重返基層要聆聽人民的聲音，也正說明過去這兩年執政者是如何與民意嚴重脫節。

府院黨要改組，自承錯誤的蔡總統，更必須自我革新、革心。

尤其當蔡總統強力慰留原也請辭的行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，最為核心的執政鐵三角仍然不變的情況下，對於這波人事變動能夠帶來多少一新耳目的改變，民眾依然是觀望居多，蔡總統固然希望改變的同時還能施政求穩，但決策思路也必須同步大破大立，否則如同汽車雖換上更為強韌的輪胎，駕駛者在操作方向盤若仍舊方向有誤，或節奏不對，還是無效。

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