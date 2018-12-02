敗選請辭》普悠瑪事故 吳宏謀很自責

2018-12-02

〔記者李欣芳／台北報導〕執政的民進黨在九合一選舉慘敗，交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢敗選當天都提出口頭請辭，昨二度請辭獲准。據透露，吳宏謀昨在賴揆召集的政策檢討會議中直陳，選前發生普悠瑪翻車事故造成重大死傷，身為交通部長他很自責，必須負起政治責任請辭，至於台鐵後續的檢討與善後工作將持續進行。

敗選當天 吳宏謀、李應元、林聰賢已口頭請辭

行政院昨未公開轉述三位首長請辭的理由與談話，不過，除了吳宏謀表明對普悠瑪事故的自責外，據悉，林聰賢與李應元發言時，都坦言農委會與環保署的對外溝通不足，與民意有落差的問題，因此他們要負起政治責任。

賴清德昨下午召集約卅位各部會首長與政委進行政策大檢討，客委會主委李永得南部有重要行程未出席，但也提敗選檢討報告。

林聰賢會中表示，選前農委會對外面臨農業政策與農產品價跌等爭議，第一時間的回應與說明不足，農委會官員儘管認為政策方向是對的，但對外說明與溝通時，身段不夠柔軟。

環保署選前頻遭質疑反空污不力，國民黨的反空污公投案又過關。李應元在會中表示，環保署對空污的管制有明確目標，一直有做努力與改善，但台灣的空污來源實在很多，當外界質疑空污問題時，他坦言環保署沒有做有效的說明讓外界釋疑。

李應元提及，特別是選前老舊車輛及機車族的抗爭，對於提高出廠十年以上老舊車輛排氣標準，以及政府訂出老舊機車的退場年限，被誤以為政府要淘汰老舊機車，環保署與民間的溝通上確實有落差。

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