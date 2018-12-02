敗選檢討 蔡英文︰將調整府院黨人事

2018-12-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文昨到台中與民進黨幹部舉行選後檢討會表示，檢討後會重新進行人事佈局，包括府院黨及各地團隊，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

民進黨台中場九合一選後檢討會氣氛低迷，每個人臉色凝重，蔡英文由市長林佳龍陪同進場，一一跟與會人員握手致意。

林佳龍：民進黨想「做對的事」 但「沒把事做對」

蔡英文表示，台中團隊確實非常認真，對未來有很多擘劃及想法，也盡力透過政策執行，替台中未來的發展打下好的基礎。她個人認為，這次選舉對一個用心做事、認真做事，而且提出長遠發展的林佳龍是不公平，但大環境如此，只有面對這次民意的檢視。

蔡英文指出，這就是為何她在選後開始進行深度及全面檢討，無論是對中央、地方政策及選舉策略，很多因素都要一起來檢討。檢討後要重新進行人事佈局，包括府、院、黨及各地團隊，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

林佳龍則表示，選舉失利是對民意反應不及，誤判情勢，未在關鍵時刻挽救；執政兩年多來，各項政策確實引起民眾反彈，民進黨都想「做對的事」，但顯然「沒把事做對」，對民進黨施政有意見的民眾，用選票表達意見，長期支持民進黨的卻找不到投票動力，一來一往之間，不止選輸且大敗。

林佳龍指出，這不代表事情不應做，但可以做得更好，單獨來看是個別問題，但透過選舉尤其是併公投，便把沈默、分散的民意匯集起來。這些公投議題，中央沒有很慎重對待，以為只是個別議題，但不滿醞釀近一年，更隨著公投併大選舉行而爆發。

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