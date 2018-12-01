我爭取加入CPTPP 盼日協助

2018-12-01

希望日方提供資訊交換

〔記者彭琬馨／台北報導〕第四十三屆台日經貿會議昨天落幕。台灣日本關係協會秘書長張淑玲在會後記者會中表示，台灣在會中再次向日本表達希望加入由日本主導「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）第二輪談判的意願，盼日方提供資訊交換與協助。

台日雙方由台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會會長大橋光夫代表出席台日經貿會議。雙方並簽署四項合作備忘錄、一項協議。

由於由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）即將展開第二輪談判，被問及此次會議是否觸及相關議題時，台灣日本關係協會秘書長張淑玲在會後記者會中表示，台灣有透過各種管道向日方表達台灣希望加入ＣＰＴＰＰ的期待，也希望日方提供更多協助，包括資訊交換等。她並說，日方非常了解台灣的想法，過去也曾多次表達歡迎台灣加入ＣＰＴＰＰ的意願。

台日經貿會議自一九七六年首次召開，每年輪流在台北或日本東京舉辦，今年為第四十三屆。

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