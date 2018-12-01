北市中市2席立委 明年1/26補選

2018-12-01

〔記者陳鈺馥、溫于德／台北報導〕中選會昨日公告九合一選舉直轄市長、縣市長當選人名單，台北市長柯文哲等人確定當選，中選會下週起致送直轄市及縣市長當選證書。台北市、台中市兩席區域立委缺額補選，將於明年一月廿六日舉行投票。

九合一選舉創下台灣選舉史上最長開票紀錄，台北市長選舉結果遲至廿五日凌晨二點多才出爐，台北市長柯文哲獲五十八萬○八二○票，以三二五四票險勝國民黨候選人丁守中。丁不服質疑「一邊投票、一邊開票」有嚴重選務瑕疵，向法院聲請重新驗票，未來也不排除提出選舉無效之訴。台北地院已確定於下週一上午九時起進行驗票。

中選會正式公告當選人名單，並強調依「公職人員選舉罷免法」第卅八條第一項第六款及同法施行細則第廿二條規定，辦理公告。

此外，中選會昨召開委員會議通過，台北市、台中市兩席區域立委缺額補選投票日期，訂於明年一月廿六日投票，將自今年十二月十日至十四日受理候選人登記，明年一月十日抽籤決定號次。至於彰化縣、台南市、金門縣三席區域立委補選時程，須待三位當選地方首長的立委卸職上任後，中選會才會決定。

中選會昨也公告公投結果，通過的反空污、反核食、以核養綠等七案將函請行政院及立法院查照，未通過的東奧正名、婚姻平權、性平教育三案投票結果，將分別函知提案領銜人。

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