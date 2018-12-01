姚︰卸下政治工作後 拍鄭南榕紀錄片

2018-12-01

婉拒選黨魁、回鍋選立委

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕民進黨前立委姚文智競選台北市長失利後，昨晚舉辦「感恩之夜」晚會，被現場民眾鼓吹挑戰參選民進黨主席。但姚文智哽咽宣布，會在卸下政治工作後，實現過去的電影夢，未來將拍攝台獨運動先烈鄭南榕等台灣英雄的電影或紀錄片，透過各種管道延續台灣精神、實踐台灣價值。

姚文智昨晚一登場，就有民眾大喊不准退出政壇。姚則語帶哽咽說，這次選舉所有的失敗，都是自己打拚不夠，都是他的責任。他也說，選舉選輸是應該檢討，但更重要的是要繼續團結，繼續為了台灣價值打拚。

隨後姚文智宣布，接下來將拍鄭南榕的電影，這是他擔任高雄市新聞局長時期就很想做的事。有民眾在台下呼籲姚參選民進黨主席，姚文智吐槽稱，如果當黨主席，就沒空做這個了啦！

立委補選白綠合作？柯︰要看民意

姚文智說，會在卸下政治工作後，努力讓過去的電影夢實現，這也是台灣價值繼續深化、繼續深耕的重要方式。

對請辭立委後的空缺，民進黨議員王世堅建議黨中央徵召姚回鍋參選。姚文智婉拒稱，不再接受任何政治職位安排。面對黨內醞釀與選舉對手台北市長柯文哲進行「白綠合作」來贏得立委補選，姚只是笑稱「沒有意見」。

柯文哲昨受訪時也對「白綠合作」不置可否，先是說「自然就好」大打太極，並指選舉還是要看民意，現在離明年一月廿六日投票日還很遠。最後僅重申「反正朋友要多、敵人要少」，這是基本戰略。

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