潘孟安︰將會韓國瑜、黃偉哲 拚南高屏共同發展

2018-12-01

〔記者羅欣貞、李立法、王榮祥、洪瑞琴、劉禹慶、謝武雄、魏瑾筠／綜合報導〕選後高雄市從民進黨執政變成國民黨執政，行之有年的「南高屏區域治理」是否會因換黨而生變？連任的屏東縣長潘孟安（見圖，記者羅欣貞攝）昨天強調，南高屏區域共同發展已是趨勢，待台南市、高雄市二位準市長就任後，他將主動拜會。高雄市長當選人韓國瑜辦公室表示，只要是拚經濟，都非常歡迎；南市長當選人黃偉哲表示，應該超越黨派，在產業、環保、交通、治水等方面進行合作。

潘孟安指出，四年前他當選時提出「台南、高雄、屏東區域治理概念」，受到前高雄市長陳菊、前台南市長賴清德支持，這些年來不論在食安、治安、環安、產業、招商、觀光、農業等，南高屏都展現合作成果，例如共同行銷南台灣觀光遊程、查獲從外縣市到屏縣偷倒廢油泥。

韓辦︰歡迎 黃︰應超黨派合作

在交通部分，高雄捷運已在十月啟動延伸屏東的可行性評估，完成顧問公司評估規劃的發包案，屏東也編列配合款積極參與，屏縣交通處更與高捷成立了工作小組推動；另有高鐵南延等重大民生建設，潘孟安認為不應因人設事、因黨廢言。

鄭文燦︰桃園高雄可齊拚觀光

民進黨屏東縣議員李世斌也希望高捷延伸屏東案不會因換人或換黨而停擺，他在臉書號召網友一起為高捷南延屏東案發聲，獲得許多回響。

對此，韓辦重申，基於高市政府整體財務，未來對可能衝擊市府財政壓力的重大建設，都會審慎評估、再做決策。

黃偉哲也說，不同黨派立場是對政治人物而言，台灣人民生活利益是不分藍綠共同追求目標，「有必要的話，會拜訪韓市長溝通協調」。

賴峰偉︰與韓會更密切合作

國民黨籍澎湖縣長當選人賴峰偉表示，上任後會針對離島醫療、交通及垃圾等相關議題拜會韓國瑜。韓於競選期間就到馬公和他一起打出「高澎連線、幸福無限」的口號，今後更會密切合作。

桃園市長鄭文燦昨被問到，韓國瑜有意在高雄興建「愛情摩天輪」，桃園市是否會跟進時，批評說「這是選舉語言」，但鄭強調，讓觀光客進來，桃園市跟高雄市其實可以合作，最早提出的南進北出、北進南出都是很好的方案，讓觀光客可以多元了解台灣、體驗台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/