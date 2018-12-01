政院︰同婚專法草案 將與黨團、各界溝通

2018-12-01

〔記者李欣芳、黃欣柏、蘇芳禾／台北報導〕中選會昨正式公告反同婚三個公投案過關，行政院將依公投結果制定同婚專法，行政院表示，這是順應公投的結果，政府應該要尊重民意，不過，部分民進黨立委仍有意見主張修民法而非訂專法，行政院則表示在專法草案提出前將與民進黨團立委及各界溝通。

愛家三公投全數高票過關，下一代幸福聯盟昨召開記者會強調，反同婚擁有高度民意基礎，政府應盡快落實公投結果。對於行政院定調要推「同婚專法」，幸福盟則認為不符「以婚姻以外形式」之公投意旨，已牴觸人民意志，將自組修法及監督小組，針對醫療及財產等同性生活權益，來規劃專法草案。

幸福盟︰同性「婚姻」專法牴觸民意

幸福盟理事長曾獻瑩指出，幸福盟的立場是讓同性透過「同性家屬專法」或「同性共同生活法」來變成「家屬」，而不是推動同性婚姻專法。與會的中正大學財經法學系教授曾品傑也說，公投第十二案的主文，是要以「婚姻以外形式」來保障同性二人經營永久共同生活，行政院若推同性「婚姻」專法，顯然與人民意志有所牴觸。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，依法行政院必須在三個月內提出同婚專法的草案，在草案形成前，會與民進黨立委等各界人士溝通，尤其要尊重大法官釋憲的精神。她強調，公投結果清楚地說，針對同性的婚姻，必須採行民法婚姻以外形式的立法，這也成為政府必須要繼續往前走的方向。

國民黨立委賴士葆、費鴻泰昨均出席幸福盟記者會，對於司法院長許宗力日前表態「公投結果不能違憲」，賴士葆質疑此說法「踹了七百多萬人一腳」，並痛批許宗力「沒有資格當司法院長」。

此外，民進黨九合一大敗，同婚議題被視為影響選情因素之一，挺同立場鮮明的民進黨立委尤美女、段宜康都被點名。段宜康昨回擊說，公投結果讓行政院必須提專法，但沒辦法剝奪同性婚姻合法的權利，因為這是大法官解釋的約束力！民進黨團總召柯建銘受訪時則說，希望所有人要有共識，不要再堅持個人意見。

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