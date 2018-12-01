賴揆今召集各部會首長 政策大檢討

2018-12-01

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德認為選舉結果反映人民對施政不滿，他今天將召集各部會首長與政委等三十多人，進行政策的大檢討，包括檢討政策不符人民期待或引發基層反彈部分，該調整就調整。賴揆昨表示，由這次選舉結果可以看出，政府對基層民眾生活照顧不夠，一定要檢討改進，應該要「藏富於民」。

總統今明下鄉 傾聽民意

蔡英文總統選後則更積極主動傾聽民意，持續赴基層傾聽，並分批與民進黨立委等各界人士座談，做為施政改進參考，總統今、明兩天將分別赴台中市與嘉義市舉行座談，了解基層對民進黨敗選的意見。

賴清德在九合一選舉開票當天表示，九合一大選是人民對政府施政的檢驗，投票的結果顯示人民並不滿意，他對此感到很抱歉。賴清德並在第一時間向蔡總統請辭，事後獲慰留。

選前蔡政府的年金改革與一例一休政策都引發基層不少的反彈，賴清德今天將在行政院舉行政策檢討會議，要求各單位針對政策內容、執行、發展與缺失等各面向提出檢討報告，且要求首長務必要親自思考與反省。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，賴清德認為要傾聽民意、記取教訓，謙卑地面對人民的檢驗，政策有不符人民期待的部分，就應進行調整。Kolas強調，今天檢討會議是要聆聽各部會意見與進行政策檢討，不涉及內閣改組議題。

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