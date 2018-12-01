九合一選舉大敗 民進黨立委︰府院黨都要換人

2018-12-01

黨團大會砲聲隆隆

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，黨內檢討不斷。

民進黨立法院黨團昨舉行黨團大會，民進黨立委發言相當踴躍。據轉述，民進黨立委李俊俋認為，這次選舉中，可以看到民進黨的年輕選票都不見了，中生代應該要負責去找回流失的年輕選票，用自己做為銜接橋樑。

民進黨立委許智傑會前受訪時表示，民進黨要讓人民感覺到有深刻檢討及改進的決心，府、院、黨都要換人，才能讓大家覺得有改變、耳目一新。他也認為，政策與行政院執行之間有不小差距，行政院長站在負責角度，等總預算案通過後，應該是要換人比較好。而公投及大選結果就是給民進黨很大的教訓，應傾聽人民聲音。

李俊俋︰中生代應扛更多責任

李俊俋受訪時強調，民進黨中生代應該承擔更多責任，現在黨破敗成這樣，黨主席改選，一定要讓支持者看到新面貌、新思維。這次檢討很多政策推動的過程失誤，還有未來行政、立法之間的互動也要改變。最後，總統府用人方式和政策都要做調整，「要讓人民覺得這個黨還有救，至少要有新面孔。」這次選舉中，可以看到民進黨的年輕選票都不見了，因此這也是為何他認為中生代一定要出來做為橋樑，銜接起這個缺口。

一名中部立委指出，其實要檢討，大家都知道問題在哪裡，講來講去不外乎年金改革、空污、一例一休還有同婚、托育補助，「講都講到爛了」，這些問題立委們也都有持續向行政部門反映，但重點是這些問題一直無法獲得解決，「講也沒有用」。

蔡易餘︰民生議題改革 沒處理好

在司法改革中，「參審制」和「陪審制」始終無法有共識，黨團大會也討論到相關議題，民進黨內部一致認為，相關修法必須審慎因應，好好討論。立委蔡易餘說，司法院推出參審制，他個人支持陪審制，有人認為參審制只改革半套，是假改革，在考慮制度的時候要審慎判斷後果。

蔡易餘也認為，民生議題是民眾最關切的議題，之前很多民生議題的改革，民進黨並沒有處理好，導致民眾抱怨連連。未來，他希望老車管制、菸捐調整，還有地方產業缺工等問題，都要想辦法解決。

林淑芬︰別動不動就祭黨紀、罰錢

立委林淑芬在黨團大會中說，立委是錯誤政策的煞車皮和防火牆，應要能多表達意見，不要動不動就祭黨紀、罰錢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/