北市票匭查封 下週一開驗

2018-11-30

〔記者蔡亞樺、溫于德／綜合報導〕台北市長選舉，國民黨台北市長候選人丁守中以三二五四票之差，敗給台北市長柯文哲。丁前天聲請重新計票、證據保全，台北地方法院法官昨會同台北市長候選人的代表律師，到台北市選舉委員會查封票匭，耗費三個多小時完成清點查封，下週一展開重新計票，估計十天內可完成。

估計十天內可完成

五位市長候選人昨均未現身，台北市長柯文哲、丁守中各有多名委任律師到場；民進黨籍姚文智競選辦公室發言人洪立齊，具有律師身分，攜帶委任狀低調現身；無黨籍候選人李錫錕也派代理人到場；另一名無黨籍候選人吳蕚洋則未派人。法官查封作業前，柯的委任律師林光彥表示，柯已召集八十至一百位義務律師協助驗票；至於丁守中也徵詢志工、律師參與。

北院行政庭長黃柄縉昨說明此次查封流程。他說，將清點各選區投開票所的票箱，在票庫大門張貼封條，驗票時，再一一將投開票所的票箱拿出驗票。

黃柄縉表示，北院全力動員，以沒有排庭的法官優先審理驗票。北院昨下午四點十分完成所有票匭清點查封，並選定市選委會所在地信義區公所十樓大禮堂，作為重新計票場地，並在貼封條的房間外加設監視器。

負責勘查驗票場地的庭長姜悌文指出，昨天查封完畢，今起計算廿個工作天要完成重新計票，期限是十二月廿七日。以每天五十組法官分頭驗十五萬張票，估計十天內可完成，重新計票作業從下週一開始。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/