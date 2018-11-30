15年前撞死人判緩刑 韓國瑜表遺憾

2018-11-30

已與對方家屬和解 不願多說

〔記者葛祐豪、林良昇／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜（見圖，記者張忠義攝）被爆出近十五年前曾開車撞死人，後來被判緩刑二年，昨天下午媒體聯訪韓國瑜，他強調遺憾，因為已經和解，不願多說。

韓國瑜說，他沒有酒駕，事情已經過了十幾年，他不提此事，是因為顧及對方家人的感受，不願讓家屬再被干擾。他說，沒有人願意發生這種事，一切以法院判決的白紙黑字為準，對於法院判決，他坦然接受。

這起車禍發生在二○○四年一月三日，韓國瑜駕車載妻子李佳芬，行經雲林西螺時，擦撞黃姓男子的重機，重機倒地滑行，後座乘客白姓男子送醫急救八天後不治，警方調查黃男沒有重機駕照，且當時時速九十公里，超出速限五十公里。韓國瑜應減速暫停而未暫停，雲林地方法院於二○○六年十月依過失致死罪判韓六個月徒刑，得易科罰金，緩刑二年。

根據週刊報導，死者白男的母親表示，醫療期間，韓國瑜未現身，曾託妻舅致電，表達探視意願，但被她拒絕。白男大哥則說，後來二次調解會韓國瑜都沒來，只派代表出席，調解未成後，才訴諸法律。

根據白母說法，一開始韓的保險公司代表只願意出保險理賠金額，白母甚至還當場下跪，最後韓國瑜的岳父岳母出面，才同意多出一點錢和解，且白男出殯時，韓國瑜未包奠儀，韓的岳父得知此事，再把白包補上。

許淑華︰肯定陳其邁選前未操作此事

韓國瑜競選總部發言人許淑華表示，韓不是肇事逃逸，也以四五○萬元與家屬和解，在道義、法律上負了責任，也深刻檢討，她肯定民進黨高雄市長候選人陳其邁沒有在選前刻意操作此事。

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