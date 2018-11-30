盧秀燕︰山手線非當務之急 民代砲轟︰不懂民眾需求

2018-11-30

〔記者許國楨、張軒哲／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕二十八日指出「先不做山手線」，但昨日又說「沒有說不蓋，山手線不是當務之急」；立委洪慈庸與台中市議員楊典忠皆批評，山手線就是要把海線單軌鐵路雙軌化的軌道建設，怎麼不是當務之急，這個市長太不了解海線民眾的交通需求，未來四年台中海線地區大眾運輸建設的進度令人擔憂。

盧改口「沒有說不蓋」 稱經濟效益低

盧秀燕二十八日對外表示，將會著手修正現任台中市長林佳龍所推動的「鐵路山手線」及「大巨蛋興建」。盧秀燕表示，山手線經濟效益低，卻要耗資千億元，且環繞整個台中市要花二小時，民眾搭乘意願恐怕不高，並非中市交通建設的當務之急。

盧表示，沒有說山手線不蓋了，是以每年預算來看，跟捷運比起來，不是當務之急，台中市的預算就是這麼一塊大餅，必須透過科學與民意方法來達成共識。

她說，會用開放的心胸來好好討論，市議會和市民的意見都要尊重，並在專業及財政考量下，妥善依序安排好各項市政建設規劃，到底要先蓋捷運還是山手線，市民都可以來討論。

對於盧指山手線非當務之急，立委洪慈庸表示，大台中山手線的推動，早在十三年前林佳龍就提出概念，當時市長胡志強在縣市合併後，也提出類似概念，由於山線、海線鐵路彼此不相連，以「繞一圈快要二小時太久，民眾恐怕搭乘意願不高」的說法，無法說服民眾。

議員︰應多聽民眾意見

楊典忠則表示，海線鐵路長期以單軌雙向運行，讓火車難以增加班次，豐原站的自強號每天約有三十六班次停靠，沙鹿站只有八班次，對於海線地區超過五十萬的市民而言，鐵路班次實在少得可憐，海線鐵路雙軌化是翻轉區域、海線重生的交通運輸計畫，建議盧秀燕多來原縣區走走，多聽聽民眾意見與需求。

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