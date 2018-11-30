謝聰敏等1505人 促轉會下月撤銷冤罪

2018-11-30

參與「台灣人民自救宣言」起草 遭逮捕下獄

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「世界人權宣言」今年頒布七十週年，行政院促轉會將於世界人權日前夕，十二月九日在白色恐怖景美紀念園區舉辦「第二波平復司法不法．刑事有罪判決撤銷公告儀式」，將撤銷一五○五位政治受難者罪名，洗刷被國民黨政權構陷的冤屈。

促轉會今年五月底成立，已於十月五日舉辦第一波撤銷公告儀式，為鍾逸人等一二七○位政治受難者平反罪名；第二波有罪撤銷儀式，特別選在世界人權日前夕，見證及反省過去國家傷害人權的歷史，以期促進轉型正義。

促轉會發言人葉虹靈表示，第二波公告撤銷名單比首波還多，計有一五○五人，也新增依「促進轉型正義條例」第六條第三項第二款規定，過去未獲二二八、白色恐怖補償或賠償的新案件，約有四、五名政治受難者是經促轉會審定後，新納入第二波撤銷名單。

據了解，第二波公告撤銷案件，主要來源為「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」已補償過的案件，促轉會調閱資料後，已在十一月下旬提報委員會通過。

高一生等原民受難者也在列

促轉會表示，此波平反名單包含前立委謝聰敏。謝在威權統治時期曾三度入獄，一九六四年因參與彭明敏、魏廷朝的「台灣人民自救宣言」起草，表明台灣前途由人民自決，被依叛亂罪嫌逮捕。

促轉會指出，謝聰敏能從國民黨槍決的判決中死裡逃生，是獲雷震、醫生田朝明及美國駐中華民國大使館共同營救，而台灣解嚴後，謝為政治受難者推動補償貢獻良多，當年罪名至今未撤銷。

此外，促轉會提及，第二波公告平反名單中，有多名原住民政治受難者，包含參加二二八起義的鄒族勇士高一生，他在戰後主張「高山自治」，遭構陷貪污入獄，最後在一九五四年遭國民黨政府槍決，這次政府將為他與一千五百多名受難者平反。

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