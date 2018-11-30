選後首度同台 蔡、柯沒互動

2018-11-30

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣醫療科技展昨於南港展覽館開幕，總統蔡英文、台北市長柯文哲均出席，兩人在九合一大選後首次公開同台卻沒互動；對於白、綠是否重啟合作？蔡英文表示「這由黨來處理」，柯文哲也答覆「自然、自然、自然」。

白、綠是否重啟合作？

蔡︰黨來處理 柯︰自然

台灣醫療科技展昨上午十時登場，柯文哲提前到門口迎接蔡英文，隨後各自致詞，共同步入場館內逛展，但蔡多由生策中心董事長王金平陪同，柯文哲大多遠離主要隊伍。蔡逛到第二個攤位時，還問「柯市長在哪？」總統府發言人林鶴明則上前提醒柯「要跟上」。林鶴明解釋，他們是跟著導覽隊伍走，柯喜歡自己慢慢逛。

柯文哲一度跟上蔡英文的逛展腳步，但只是相隔幾步站在一旁，到了後半段，柯完全與蔡的隊伍分開，最後兩人僅在貴賓室短暫閉門相會約一分鐘。

事後蔡總統接受媒體訪問，對於民進黨跟柯文哲重啟合作的可能性，蔡回應，要不要合作、跟誰合作、怎麼樣的合作，黨內部一定會有討論，她做為一個黨員，當然希望黨可以越來越好，未來每個選戰都能成功 ，但這個由黨來處理。

柯文哲對於綠白合作則說，「自然、自然、自然」。至於沒與總統互動一事，柯說，這種地方對他來說太好玩，不是他認識的，就是認識他的，所以一直被拉去照相，這是主場優勢，這裡一半人，以前都被他上過課。

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