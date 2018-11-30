385億獲北高行解凍 黨產會：婦聯會若任意動支將開罰

2018-11-30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年二月認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提訟，台北高等行政法院日前裁定該行政處分「停止執行」，讓婦聯會名下三八五億元財產解凍。黨產會昨日強調，一定提出抗告，婦聯會在最高行政法院裁決出爐前，不得任意動支財產，否則將依黨產條例祭出處罰。

黨產會表示，婦聯會在最高行政法院的裁決前，全部支出須先黨產會同意，若擅自將現金存款領出花用，將依不當黨產條例開罰，可處該處分財產價值一至三倍罰鍰。銀行也須注意婦聯會是否脫產，若婦聯會在停止執行期間脫產，北高行應負最終責任。

黨產會發言人施錦芳指出，在中投、欣裕台認定附隨組織案，最高行政法院已駁回北高行的停止執行裁定，這次北高行法官卻在大選後，對婦聯會附隨組織案裁定停止執行。

施錦芳表示，北高行裁定認為若以後認定處分有效，也只是轉型正義的延遲而已，這種說法嚴重傷害轉型正義，也不了解時間是轉型正義最大敵人，絕對無法接受。

黨產會質疑，北高行法官審到黨產案件，竟破天荒幫國民黨聲請釋憲，釋憲理由完全無視當年如何國庫通黨庫、國產變黨產，反稱黨產條例侵害人民財產權云云，罔顧國民黨非法取得不當黨產事證。

黨產會批判，是否以後只要法官聲請釋憲，所有行政處分案件全都要停擺，那行政機關還能有任何作為嗎？何況過往司法救濟案例，也沒有這種案例；還是行政法院審到國民黨黨產案件，就出現這種荒謬標準？

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