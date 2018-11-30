公投、大選可脫鉤 中選會研議修法

2018-11-30

〔記者李欣芳、彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕今年九合一公投綁大選亂象多，中選會昨向行政院提出選務工作檢討報告，表明將研議修正公投法，合理調整公投舉行投票時間。由於依據公投法第廿三條規定，主管機關應於公民投票案公告後的一到六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，「應」與該選舉同日舉行；中選會副主委陳朝建表示，未來如果修法將「應」改為「得」，將可維持彈性，可避免現行現象（指亂象）發生。

對於公投綁大選的籌備時間，陳朝建表示，目前世界各國公投與大選合併舉行規定，多保留四個月時間，但台灣現行只有一個月的緩衝期，拉長為四個月恐怕有其必要；中選會將儘快提出公投法的修法，並在一個月內完成選務工作檢討。

行政院長賴清德昨主持院會聽取中選會的檢討報告後表示，未來選舉合併公投舉辦勢將成為常態，請中選會重新檢討選務作業，並於一個月內提出逐項改進作為，並請中選會應負責研提未來公投採電子投票，並非「網路投票」的可行性，也請國發會與相關部會協助。

另外，公投法門檻修法降低後，這次有多項公投案順利通過，賴揆昨與民進黨立委舉行便當會時，多數與會立委認為，不要去動門檻，而是要先解決死人連署等亂象和技術性問題。賴揆則重申尊重民主公投的結果，態度堅定地說：「公投門檻與主張都是民進黨的價值，不應更動。」

行政院昨舉行院會時，賴揆表示，未來相關行政部門在公投進行前，也要負責任的讓社會大眾清楚了解公投議題的內涵與政府部門的態度，使全體公民對公投議題有更充分的討論與思考，讓公民投票取代政黨間對重大議題的對抗。

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