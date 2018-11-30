奧會不討論我會籍 停權危機暫解

2018-11-30

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣九合一大選上週落幕，東奧正名公投未通過，國際奧會（IOC）國家奧會關係部組織關係與治理組長波伊維（Jerome Poivey）昨表示，他們將告知執委會我國公投結果，但不會對台灣的會籍問題提出討論。

台灣近期東奧正名公投引起國際奧會關注，先前傳出，若東奧公投通過，今天於東京舉行的國際奧會執行委員會，將會把台灣會籍列入討論議題，也有被停權的危機。

東奧正名公投案最終未過關，但先前中華奧會曾表示，若提案的公投團體對該會或該會主席林鴻道提告，屆時IOC執委會仍可能針對台灣會籍進行討論或提出「懲處」。

近日國際奧會委員吳經國及中華奧會秘書長沈依婷，代表我國奧會參與正在日本東京召開的「二○一八年國家奧會聯合會會員大會」，並在昨日上午拜會波伊維，說明本次東奧公投的結果，並且表達我國將遵守奧林匹克憲章及一九八一年洛桑協議。

波伊維表示，他們將向IOC執委會報告台灣公投的結果，但不會在執委會上對我國會籍提出任何討論；他同時轉達國際奧會主席巴哈的欣慰之意。中華奧會被停權的危機暫時解除。

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