海劍羚、海劍二飛彈 最快2022量產

2018-11-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍除尋覓空軍先進戰機，亦欲增強陸軍、海軍防衛能量，立法院外交及國防委員會昨審查國防部預算時，中科院副院長馬萬鈞透露，艦載海劍羚、海劍二飛彈預計二○二○年可進行初期作戰測評，如通過，最快二○二二年可生產。

立法院外交及國防委員會朝野立委昨審查陸軍、海軍預算時，談及現役飛彈屆壽組段預算案，並關心國造艦載防空飛彈的發展進度，馬萬鈞答詢時作以上表示。

「海劍羚飛彈」為中科院自行研發的艦載近迫防衛武器，其性能近似於美軍海公羊飛彈，供軍艦於近距離攔截攻船飛彈。

陸軍有意添購刺針飛彈

此外，陸軍明年編列卅一萬元作業費，欲進一步探詢添購「人攜式短程防空飛彈」（刺針飛彈）的機會，國民黨立委呂玉玲認為，陸軍欲採購一千三百枚飛彈、六百七十具發射器，但戰訓用途不明，亦無法得知採購效益。委員會決定將該筆預算全數凍結，待陸軍提書面報告經同意後始得動支。

陸軍明年亦編列三億九千七百萬餘元預算，採購中科院研發的「近程自動化武器防禦系統」，該軍備可固定於陸基或用於車載、艦載，射擊俯仰軸為負十五度至正八十五度，可對水面、空中目標進行打擊。陸軍參謀長楊海明表示，陸軍計畫採購槍塔、六座光電指揮儀與六座操控台，盼供外島單位使用。

不過，由於該預算為明年至二○二○年的跨年度預算，總金額七億二千五百萬餘元，馬文君質疑採購預算過高，委員會決定凍結一億五千萬元，待陸軍提書面報告說明，經同意後始得動支。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/