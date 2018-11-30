上海台辦來台磋商雙城論壇 陸委會：不要求會晤

2018-11-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北上海雙城論壇將於十二月二十日舉行，陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會表示，內政部移民署已接獲台北市府提出上海市台辦官員來台踩線申請案，陸委會也配合審查，這次不會以約晤上海台辦官員作為批准入台前提。

陳明祺說，針對兩岸關係健康有序發展，陸委會抱持正面態度。會晤制度是由於蔡政府上任以來，陸方片面中止官方交流，但兩岸互相了解非常重要，因此才會提出希望對方高階官員來台時，有機會能相互了解，「雙方了解，比雙方誤解好」。

上海台辦主任李文輝多次來台從事與許可目的不符的活動，被問到是否會批准來台？陳明祺說，相關人員來台，本就不應從事與許可目的不符的活動，這次也會比照這項標準審查。

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