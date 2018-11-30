上海台辦來台磋商雙城論壇 陸委會：不要求會晤

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北上海雙城論壇將於十二月二十日舉行，陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會表示，內政部移民署已接獲台北市府提出上海市台辦官員來台踩線申請案，陸委會也配合審查，這次不會以約晤上海台辦官員作為批准入台前提。
陳明祺說，針對兩岸關係健康有序發展，陸委會抱持正面態度。會晤制度是由於蔡政府上任以來，陸方片面中止官方交流，但兩岸互相了解非常重要，因此才會提出希望對方高階官員來台時，有機會能相互了解，「雙方了解，比雙方誤解好」。
上海台辦主任李文輝多次來台從事與許可目的不符的活動，被問到是否會批准來台？陳明祺說，相關人員來台，本就不應從事與許可目的不符的活動，這次也會比照這項標準審查。
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台北上海雙城論壇將於12月20日舉行，陸委會副主委陳明祺昨表示，主管機關內政部移民署已接獲台北市府提出上海市台辦官員來台採線申請案，陸委會也配合審查，而這次不會以約晤上海台辦官員作為批准入台前提。（記者鍾麗華攝）
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