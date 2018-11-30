「一中各表關起門才能講」學者批吳敦義自我閹割

2018-11-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨受訪解釋，「九二共識、一中各表」就是「你表你的、我表我的」，但不能在中國前面講「一中各表」。學者表示，中國官媒「新華社」去年發佈禁用語，包括「九二共識、一中各表」，吳敦義的這種表述是「自我閹割」，想討好北京，但沒有用。

早期還敢對外講中華民國

健行科技大學教授顏建發質疑，國民黨早期在詮釋「九二共識」時，至少還敢對外講「一中各表」的一中是指中華民國，「現在『一中各表』等於要『關起門才能講』，這不是更退步嗎？關起門來怎知講了什麼？」

台灣智庫諮詢委員董立文表示，國民黨「九二共識」的表述，從來沒有吳講的這段，吳的說法，又成為新的表述方式，按照吳說法，「一中各表只有在台灣內部才存在，一出了台灣就哪裡都不存在；這是站在中國立場講的，沒有真正為國民黨著想。」

董立文指出，國民黨對「九二共識」有很多不同表述，除吳敦義的最新說法外，國民黨前主席洪秀柱也有自己詮釋方式，國民黨所謂的「九二共識」，外界也是霧煞煞。

中國媒體已被禁用一中各表

顏建發認為，「一中各表」是國民黨單方面幻想，中國剛開始要拉國民黨進入政治框架，對於「一中各表」不公開反駁、也不為難，一旦國民黨進了框架後，中國就不接受「一中各表」，「一中各表」還成了禁用語。這是中國的策略，以模糊態度，讓台灣內部分裂。

陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，立場明確也是全民共識，北京當局不斷強調「體現一個中國原則的九二共識」，「這個『一中原則』指的是什麼我們都很清楚，其中沒有中華民國存在空間，是一種矮化的作為」。吳敦義的說法是否存在空間，他的發問是針對北京當局，須由北京來澄清。

陳明祺強調，政府一向尊重一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實，以及求同存異的共同認知，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，政策一直沒有改變。

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