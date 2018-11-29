嘉縣議員當選人王焜玄 涉賄收押

2018-11-29

〔記者丁偉杰、王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄因涉賄選案被通緝，他前天主動到案，檢方訊後漏夜向嘉義地院聲押禁見，法官昨午裁准，王的委任律師表示，將提起抗告。

嘉義地院表示，王焜玄否認涉案，但已有相關證人指述王涉犯買票行賄罪，犯罪嫌疑重大；王於本月二十一日經警方拘提未獲，有刻意規避司法偵查事實，且尚有共犯、證人待調查，為避免勾串及湮滅證據，應予收押禁見。

王的委任律師陳澤嘉說，相關證人皆未證述王涉及買票，且王已當選議員，無逃亡必要，本月二十一日檢警調搜索後，王因不知道去哪裡報到，仍跑拜票行程，待選後出面面對，將提起抗告。

嘉義縣議會表示，下屆議員將於十二月二十五日舉行就職宣誓儀式，議員當選人如未在儀式前完成宣誓，將無法參與正副議長選舉；議員當選人在議會第二次定期會前（約明年十一月）可補宣誓就職，但不可在獄所就職，須至議會就職。

王焜玄參選嘉縣第六選區議員，以六八四八票當選，屬無黨籍加入「行動綠」團隊。嘉義檢警調在選舉期間，調查王焜玄涉及四起透過樁腳向選民現金買票案件，已收押三人。

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