傳棄F-35改增購F-16V 空軍：通盤評估

2018-11-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍現役三款戰機均服役逾廿年，為因應敵情變化與區域情勢，空軍正尋覓新一代戰機，而美軍現役F-35戰機因具備匿蹤、短場起降等特性，被軍方列為首選，但外傳軍方也考慮增購F-16V。空軍昨未承認也未否認，僅表示，為持續強化我國制空作戰能力，對於新一代戰機兵力整建計畫，凡符合我空防作戰需求，均列為評估方案選項。

我國現有一四三架F-16A/B戰機，隨著中國戰機不斷推陳出新，美國在二○一一年決定售我升級套件，讓國軍得以在二○一二年起，編列一千二百億餘元預算，執行「鳳展計畫」性能提升案，將所有F-16A/B戰機升級為「F-16V」，工程執行者為我國漢翔公司。首批四架升級機已有一架單座戰機完成性能提升，十月下旬交付空軍，我國成為首個採用F-16V戰機的國家。

據了解，我國負責高空攔截的法製幻象2000戰機，數度因零組件籌獲問題影響妥善率，加上該款戰機與IDF經國號戰機、F-16戰機皆已服役逾廿年，且面對中國推出「殲-20」等新一代戰機，軍方認為有籌獲新一代戰機必要。而軍方定調，新一代戰機應具備匿蹤、視距外作戰、短場或垂直起降等性能，美軍現役F-35戰機因此被列為首選。

據悉，由於F-35戰機為美軍現役主力，不少國家亦爭取該款戰機訂單，因此，該採購案能否在近年獲美方同意，並使我方迅速取得該戰機，仍待商榷。

知情人士表示，雖我國仍認為F-35戰機為首要採購目標，但除戰機之外，地基、艦射防空飛彈亦扮演重要角色，戰機則屬延伸飛彈打擊範圍的「載台」，對國軍而言，只要有助我國空防戰力提升者，都不會排除。

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