拉艦弊案 高院裁准沒收汪傳浦家族293億

2018-11-29

〔記者楊國文／台北報導〕檢方針對拉法葉艦弊案軍火掮客汪傳浦犯罪所得及孳息共九億多美元，向法院聲請沒收，台北地院裁准沒收汪傳浦遭凍結的贓款及孳息共九億一十四萬多美元，約台幣二七三億元，檢方、汪家均不滿提出抗告，高等法院除維持一審裁准的九億多美元外，昨又裁准五三一八萬多美元孳息，共准許沒收九億五三三二萬多美元，約台幣二九三億元，創下刑法沒收新制最高金額。可抗告。

創下刑法沒收新制最高金額

檢方指出，汪傳浦及家人的帳戶、公司名下被凍結資金粗估約有九億多美元，其中絕大部分在瑞士金融機構，若將來我國法院裁定沒收確定，將啟動司法互助等程序，請求瑞士等國返還贓款，汪家也會力爭到底，雖仍有不少司法程序要走；不過，檢方對結果是「樂觀」看待。

拉法葉艦弊案爆發後，軍火掮客汪傳浦廿五年前潛逃，並將犯罪所得匯到他和妻子葉秀貞、四名子女在瑞士等國的六十一個帳戶，成為檢方追查重點，並啟動和各國司法互助追贓。汪傳浦三年前去世。

刑法沒收新制前年七月上路，增訂沒收專章，台北地檢署立即向台北地院聲請沒收汪傳浦相關犯罪所得九億六九七五萬多美元。一旦法院裁准，將依司法互助等程序請求瑞士等國返還凍結資產。

北院裁定，汪傳浦的犯罪所得分本金、孳息兩部分。本金部分，是我國向法商湯姆笙公司購買拉法葉艦期間，汪傳浦以開泰公司實際負責人身分，與湯姆笙簽立協議書，取得回扣五億一五九四萬美元，扣除其中的二八七五萬美元是用來行賄前海軍武獲室整後組組長上校郭力恆，且郭遭法辦也已執行該二八七五萬美元款項，因此裁准沒收犯罪所得為四億八七一九萬多美元。

此外，汪傳浦的犯罪所得流入瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島等六國銀行帳戶，雖被凍結，仍有四億一二九五萬美元的孳息，也必須沒收，共裁准沒收台幣二七三億元。

不過，檢方對汪家人在凍結帳戶前，曾將九二五二萬餘美元犯罪所得匯往新加坡、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、香港、中國、美國、法國、巴哈馬等九國或地區，有五千多萬美元孳息，也聲請沒收，北院認為，因這些國家拒絕我國司法互助或時間過久資料已銷毀，無法算出孳息，將此部分聲請駁回。

高等法院裁定指出，除維持北院裁准沒收的九億一十四萬多美元之外，另針對汪家在帳戶被凍結前將犯罪所得匯往新加坡等九國的部分，經參酌刑法沒收新制已增訂「估算」規定，並採認檢方提出犯罪所得確實匯至上述九國銀行帳戶等事證，高院昨改裁准應沒收五三一八萬多美元孳息，共沒收九億五三三二萬四九二○美元，約台幣二九三億元。

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