繳428萬保證金 丁聲請驗票

2018-11-29

〔記者楊心慧、溫于德／台北報導〕台北市長選舉風波延燒，台北市長候選人丁守中質疑中選會、台北市選委會開票過程有瑕疵，原本想聲請驗票，臨時改成提「選舉無效」訴訟。但丁昨又改變主意，宣布要聲請司法驗票，並親赴台北地院繳交四二八萬保證金，法院受理後依法要在廿天內完成重新驗票。丁強調「接受乾淨的敗選，但無法容忍台灣民主選舉有骯髒的勝選」。

丁守中以三二五四票差距輸給柯文哲後，原二十五日連夜趕往台北地院聲請重新計票、查封票匭，但廿六日上午又撤回驗票聲請，改打選舉無效訴訟。

丁守中昨召開記者會重新聲請驗票，會後赴台北地院繳交四二八萬元保證金，聲請「重新計票」及「證據保全」。經公開抽籤，兩案均由民四庭「誠」股法官陳靜茹中簽，審判長為「樂」股法官蔡政哲，陪席則是「甲」股法官洪文慧。法院依法需在廿天內完成重新驗票。

丁守中在記者會表示，接到不少里長、選務人員、選民提供選務違法的事實，這些人也留姓名、電話願在法庭上作證；像是中正區里長反映，在投票所救回投丁十九張票，當時卻被當作廢票；甚至在投、開票所聽到很多人叫囂「票投柯文哲，姚文智選不上」，而無任何制止行為。

丁守中強調，他接受乾淨的敗選，但無法容忍民主選舉有骯髒的勝選，為了捍衛民主選舉制度的公平正義，不允許任何人像小偷一樣，偷走台灣民主，由於收到很多檢舉，認為還是有詳查的必要。

至於國民黨主席吳敦義說國民黨會分攤驗票費，丁守中強調，不會接受國民黨援助，會自己籌款。

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