吳邀15縣市長 參與國民黨決策

2018-11-29

黨章修改前 列席中常會

〔記者施曉光、邱書昱／綜合報導〕國民黨昨日召開九合一選後的第一次中常會，由於百里侯選舉狂勝十五席，場內充滿喜樂愉悅的氣氛。黨主席吳敦義致詞時除再次感謝全民對國民黨的肯定與支持，並宣布選後國民黨革新的第一步，就是要敦請十五位新當選的黨籍直轄市、縣市長積極參與國民黨決策機制；中常委姚江臨隨後建議，明年全代會修改黨章將黨籍直轄市、縣長列為當然中常委，在黨章修改前，先安排地方首長列席中常會。

國民黨中常會昨也決議，敦請十五位黨籍直轄市、縣市長列席中常會，時間自十二月廿五日宣誓就職後的第一次中常會開始。

侯友宜︰要先把市政做好

對此，國民黨籍的新北市長當選人侯友宜昨受訪表示，他會以新北市的市政工作為主軸，目前最重要的是把市政做好，延攬人才為新北做事，「其他的都是其次問題」。

吳敦義表示，國民黨現在有十五位直轄市、縣市長，對於這些最新民意的展現，國民黨希望地方首長能積極參與國民黨決策機制，讓黨意融入更多好的民意，也只有黨意與民意同呼吸、共努力，這個國家與黨才能與時俱進。

國民黨拿下的十五席，其中有九個直轄市或縣市目前為綠營執政，副主席郝龍斌也警告，不能輕忽從現在到十二月廿五日的交接空窗期，要求縣市長當選人重視交接過程，議員也要協助監督。

昨天中常會召開前，一名自稱支持高雄市長當選人韓國瑜的「韓粉」衝入國民黨一樓大廳，高喊勝選功勞都是韓國瑜的，這次是人民勝選不是國民黨的勝選，要求國民黨主席吳敦義應該辭職，但隨即被警衛架出去。

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