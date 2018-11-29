黨產會︰婦聯會若脫產 北高行應負責

2018-11-29

痛批判決財產解凍 傷害政黨公平競爭及轉型正義工程

〔記者陳鈺馥、溫于德／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下三八五億元財產，婦聯會向行政法院提訴訟，聲請停止執行。台北高等行政法院廿七日裁定停止執行，全面解凍婦聯會財產；黨產會昨痛批，一定提出抗告，若婦聯會大量脫產，北高行應負最終責任。

律師黃帝穎也直言，婦聯會很有可能動支財產，若其財產最後仍被認定為不當黨產，國家恐無法追回；過去在暫時權利保護相關案件中，行政法院大多認為，金錢問題非難以回復之損害，但本案態度顯然不同，公正性會遭社會質疑。

「選後大放水？」黨產會委員質疑，九合一選舉甫結束，北高行立刻做出荒謬裁定，漠視婦聯會過去憑藉國民黨「一黨專制」徵收勞軍捐，累積出三百多億元龐大資產，將要歸還國家的財產，解凍讓婦聯會花用。

據了解，本次北高行裁定法官為審判長法官陳金圍、法官畢乃俊、法官陳心弘三人。黨產會表示，法院裁定停止執行後，婦聯會可任意處分名下龐大資產，對政黨公平競爭、轉型正義工程，均造成莫大傷害，更增加清理與收回不當黨產的複雜度。

「時間是轉型正義最大敵人！」黨產會批評，北高行裁定所述理由，完全無視轉型正義是須與時間賽跑的歷史工程，竟稱停止執行「僅是轉型正義的實踐往後延」，對於停止轉型正義所造成的公益嚴重損害，北高行毫無認知、令人詫異。

黨產會質疑，前年認定中投公司、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩公司亦聲請停止執行，惟最高行政法院予以駁回，這次北高行在選後就裁定停止執行，顯然違背最高行政法院的裁判先例。

黨產會指出，北高行於裁定理由中，對於婦聯會可能藉此機會脫產，毫無任何有效防範機制。無視婦聯會今年被認定附隨組織後，便有違法動支二四○萬元的前例，並經裁處罰鍰在案。

黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會上次已將十二個月薪水分給員工再全數回聘，若婦聯會果真於停止執行期間大量處分資產，而損及公益，北高行應負最終的責任。

不當黨產案件在行政法院訴訟進度

婦聯會外下財產

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/