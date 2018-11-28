國民黨屏縣黨部大樓 4630萬拍出

2018-11-28

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部大樓昨進行第三次法拍，由廖姓業者以近四千六百三十萬元得標，縣黨部主委廖婉汝聞訊後表示，將邀集黨內幹部商議因應措施。

縣黨部主委︰商議因應措施

國民黨因積欠黨工薪資遭債權人聲請查封財產，導致各縣市黨部建物陸續遭到法拍，位於屏東市桂林街的黨部大樓佔地兩百多坪，地上四樓加地下一樓，總坪數八百多坪，格局方正，且靠近火車站，拍賣詢問度頗高。

今年七月第一拍底價為六千五百七十七萬元，並未拍出，國民黨為降低外界競標意願，祭出租約策略，一樓出租給不分區立委柯志恩當辦公室，租期長達十年，此策略似乎奏效，十月進行二拍，底價降為五千兩百六十一萬六千元，仍宣告流標。

法院昨進行第三拍，底價再降為四千兩百零九萬三千元，只有一人投標，開標結果，由投標的廖姓業者以多出底價四百二十萬元的四千六百二十九萬三千元得標；廖男低調表示，他是替人投標，至於未來該大樓將做何用途，還要「再看看」。

屏東地院表示，扣除八百四十多萬元保證金，廖姓得標人須七日內繳清尾款，院方才會發予權利移轉登記書，讓得標人辦理產權過戶。

廖婉汝說，二拍流標後，曾有具財力的黨友表示考慮標下大樓再回租給縣黨部，沒想到還是被人標走了，該如何因應，將和黨內幹部商議後決定。

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