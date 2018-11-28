公投綁大選亂糟糟 檢討聲四起

2018-11-28

中選會明提檢討報告

〔記者李欣芳、謝君臨／台北報導〕九合一選舉因公投綁大選而亂象紛呈，包括民眾投票大排長龍，開票時間長達十二小時，創下台灣史上最長開票紀錄，台北市長選舉結果更遲至隔天凌晨三點才出爐。在行政院指示下，行政院週四院會將由中選會提出選務工作檢討報告。由於這次十個公投案合併舉行，造成各地選務工作龐大負擔是不爭的事實，選後也出現公投是否與大選分開舉行的檢討聲浪。

是否脫鉤？ 中選會︰聆聽各界意見

對於未來公投與選舉是否分開舉行，中選會發言人陳朝建表示，中選會是選務機關，不會預設立場，將聆聽各界的意見。

官員︰若要脫鉤需修法

知情官員表示，公投法規定，主管機關應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行公民投票，「該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。因此，依目前法律規定，公投案需綁大選，若要將選舉與公投脫鉤，則需修改公投法才能解套。

據悉，在公投法修法降低公投案通過門檻後，公投案過關機率大增，不僅今年有多達十個公投案綁選舉，且七案通過，目前民間已有醞釀發動重啟核四公投的聲浪，屆時二○二○總統大選，可能有多項公投案成案。

對於外界質疑二十四日選舉當天下午四時投票時間截止後，仍有不少人排隊等待投票，中選會卻先行開票，中選會可望在檢討報告中向行政院說明，中選會是依據「公職人員選舉罷免法」的規定，包括投票所於投票完畢後即改為開票所、選舉人於規定時間內到達投票所尚未投票者仍可投票，中選會官員表示，一切都依法辦理。

至於民眾抱怨公投主文太長、題目看不懂，中選會也將檢討修改公投法。

陳朝建表示，有關公投法制規範不足的部分，中選會將適時檢討，也會深切檢討，並汲取選務缺失的經驗、聆聽各界意見，以及借鏡外國法制規範、委託專家學者研究等，做為日後參酌及精進法制的基礎。

監委立案調查選舉亂象

這次選舉亂象叢生，引發民怨，監委張武修、楊芳玲也已立案展開調查，釐清是否影響民眾投票意願以及公平選舉。

監院指出，近日接獲許多民眾反映，中選會辦理投票，行政作業涉有違失，造成民眾困擾及不便。面對諸多民怨，中選會主委陳英鈐雖已請辭獲准，以示負責，仍有進一步調查的必要，已就中選會作業有無違失及是否影響選舉公正立案調查，以回應民眾對於政府公正選舉的信任。

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