涉賄選 王焜玄到案被聲押

2018-11-28

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄因涉賄選案，前天被嘉義地檢署通緝，他昨天由律師陪同到案說明，指稱因選舉前後忙著拜票、謝票，並非外傳的「人間蒸發」，強調自己是清白的，相信司法會還他公道；檢察官複訊後認為王涉違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義檢警調在選舉期間，調查王焜玄涉及四起透過樁腳向選民買票案件，已收押三人，檢調廿一日到王的競選服務處及住處搜索、拘提，不見王的蹤影，翌日遊行拜票活動及二十四日投票日當天，也不見王出面，二十六日拘提未獲。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，承辦檢察官認為王焜玄有勾串證人及共犯、逃亡之虞，上週三因拘提不到，前天發布通緝。

王焜玄是前竹崎鄉長王焜弘胞弟，參選嘉縣第六選區議員，以六千八百四十八票當選；他說，選前就有傳言檢警調要讓他不當選，他「很不服」，昨看新聞才知道被通緝，為證明清白而到案。

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