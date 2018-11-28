黨中央願分攤費用 丁改要驗票

2018-11-28

〔記者施曉光、張文川、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中在這次選舉中落敗，丁原本向法院聲請重新計票，前天卻突然宣布撤回，改提選舉無效之訴；據了解，丁的宣布讓黨中央相當傻眼，要求丁再聲請重新計票，並允諾幫忙分攤所需開銷的半數資金，丁守中已初步同意。

對此，丁守中競選團隊發言人詹為元表示，感謝黨中央的支持，多管齊下爭取一個公道都是好事，一切都會納入評估。

國民黨憂心訴訟拖太久

黨內人士指出，如果打選舉無效訴訟，很難舉證「開票當天邊開票邊投票」對選舉結果的影響，若台北市可以「選舉無效」，豈不是民進黨也可以在輸掉的嘉義市、高雄市提起選舉無效之訴，「這樣一搞下去還得了！」到時候搞到接近總統選舉，國民黨等於跟著一起陪葬。

據了解，驗票每一票需要繳交三元的保證金，另外還要請律師、找志工，估計開銷總共需要六、七百萬元，丁守中覺得開銷太大。黨內人士說，國民黨主席吳敦義特別指示黨部幫忙分攤一半的錢，丁守中前天也已經初步同意，只要丁陣營沒有變卦，可能今天就會重新聲請。

台北地院表示，丁守中是主動撤回重新計票的聲請，法院尚未實質審理此案，只要依選罷法規定在投票日後七天期限內提出聲請，法院仍會受理。

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