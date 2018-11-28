國民黨百里侯 將列當然中常委

2018-11-28

〔記者施曉光、賴筱桐、翁聿煌／綜合報導〕國民黨這次直轄市、縣長選舉大勝，未來將有多達十五位地方百里侯，為了將地方首長意見納入決策過程，國民黨主席吳敦義今天將在中常會宣示，未來中常會都要邀請十五位黨籍直轄市、縣市長「列席」，並將草擬黨章修正案，明定直轄市、縣市長為當然中常委，明年召開全代會通過後，這些直轄市、縣市長即具中常委身分「出席」中常會，屆時即具有正式的提案與表決權。

國民黨中常會今將聽取組發會發表九合一選舉的選後檢討報告，其中明確建議修改黨章，將黨籍直轄市、縣市長列為當然中常委，藉此朝向內造化政黨方向發展。黨內人士說，未來黨章修正案也不排除將立院黨團書記長列為當然中常委，以符合內造化屬性。

據了解，二十四日開票當晚，吳敦義原本打算對外釋出這個想法，後來考量才剛選舉大勝，為了保持低調才沒有宣布，而且增加中常委席次後，勢必對目前中常會生態帶來衝擊，因此黨中央這兩天針對三十多位中常委進行意見調查，除少數未聯繫上的人，所有中常委一致同意這項構想。

針對國民黨擬修改黨章，把黨內縣市首長列為當然中常委，新北市長當選人侯友宜昨受訪表示，他在乎的是如何把新北市變得更好，加速推展經濟、交通及治安等各方面，其他事情現在不去想那麼多。

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