是否再提「兩岸一家親」？／雙城論壇 柯定調「柯文哲還是柯文哲」

2018-11-28

〔記者沈佩瑤、林良昇／台北報導〕雙城論壇今年輪到台北主場，北市府廿六日宣布暫定在十二月廿日舉辦。外界關注台北市長柯文哲此次是否仍會再提兩岸一家親等言論；柯昨受訪僅稱「講稿還沒開始想」，但他對今年雙城論壇的定調是「柯文哲還是柯文哲、台北還是台北、雙城論壇就是雙城論壇 」。

講稿還沒開始想

柯文哲昨受訪表示，因為有先跟中央商量過，大家都不贊成選前辦雙城論壇，希望選後辦，不過當時說也不要拖過這個任期，換言之就是不要拖超過十二月廿四日。

柯解釋，因為還要送進陸委會核准、雙方公文往返等行政程序，正常公文程序要一個月，只好選後第一個上班日（廿六日）當天就立刻送件給陸委會。

至於中國上海市台辦昨也發布短訊，證實北市府公布內容，只稱將在十二月下旬派團赴台出席論壇。

雙城論壇由台北與上海輪流舉辦，一般都在年中，但今年逢九合一選舉，延至選後才辦。中國上海市台辦昨表示，經上海與台北兩市有關方面商定，「二○一八台北上海城市論壇」將於今年十二月下旬在台北舉行，上海市將派團赴台出席。

上海市台辦表示，此次論壇以「循環經濟」為重點，將透過交流研討，推動兩市在大健康、文化、公共住宅與都市更新、環衛（垃圾分類）等方面的經驗分享，進一步深化兩市各領域的交流與合作 。

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