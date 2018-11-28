蔡總統︰兩岸政策屬中央職權

2018-11-28

〔記者葛祐豪、林良昇、魏瑾筠／綜合報導〕九合一選後，中國積極向縣市長招手，鼓吹兩岸城市交流，多位國民黨縣市長也主張建立「兩岸工作小組」，在九二共識前提下交流、拚經濟，蔡總統昨被問及這些兩岸工作平台是否會凌越中央的兩岸政策？蔡指出，兩岸政策屬中央職權，長久以來，地方就有兩岸小組或單位來做交流；至於新的平台怎樣運作，她還不知道，等有更多訊息再說。

行政院長賴清德昨在立院表示，縣市長表達要用九二共識去拚經濟，屬於他們的職權，行政院尊重。

國民黨立委曾銘宗在立法院質詢表示，高雄市長當選人韓國瑜、台中市長當選人盧秀燕、南投縣長林明溱當選後，表態贊成「九二共識」，此與政府政策不符；賴揆答詢表示，新當選縣市長的主張透過民主程序得到民眾支持，我們都尊重。

賴清德也補充，韓國瑜當選而民進黨陳其邁落選的原因有很多，包括農民等種種因素，如果縣市長當選人表達要用「九二共識」去拚經濟，行政院都尊重，那是屬於縣市長的權責。

鄭文燦向中國喊話︰交流不應分藍綠

順利連任的桃園市長鄭文燦昨被媒體問及蔡總統是否會修正兩岸關係時，隔空向中國喊話，「交流就是交流，不應有藍綠差別」。他表示，新的六都首長已經產生，北京必須要面對台灣多元的民意，不是說高雄市長換人、觀光客就到高雄，強調「這樣做法是不對的」。

鄭文燦強調，兩岸應該是整體往更善意、更多交流的方向走，對岸所設置的「政治前提」，應該要尋找比較好的自我解套，因為台灣是個民主社會，對於所謂的政治前提並不接受，交流就是交流，不應該有藍綠差別，也不應該附加任何的政治條件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/