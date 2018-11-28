侯︰沒有朱侯團隊 只有市民團隊

2018-11-28

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市長當選人侯友宜昨天宣示，就任第一天團隊要立即上手，「沒有什麼侯團隊，沒有什麼朱團隊，只有市民團隊」，要當官的不要來，市府要為市民好好做事。

侯友宜強調，市民給予如此高的肯定，代表市民選擇一個認真務實做事的人，不希望政黨鬥來鬥去，那很無聊。未來四年他會加倍努力，新北市的未來不是只有「接地氣」，而是要「融入地氣」。在市政建設方面，市長朱立倫好的政策要延續，不符時代潮流的要改變，他一定大刀闊斧改革，永遠不怕得罪人，只認是非對錯向前走，把政治的氛圍降到最低。

侯友宜表示，當他就任那一天，每個人就立即上手，團隊成員必須和他一樣拚命，沒有此認知就不要進入他的團隊，「要來這裡當官的人不要來」，未來會跟議員、里長並肩作戰，組成堅強做事的團隊。

對於蔡總統致電祝賀當選，侯表示，謝謝總統的恭喜與祝福，希望選舉過後，中央跟地方共同合作，讓新北市民過安居樂業好生活。他向總統建言，新北因人口很多，需要資源拚建設、帶動經濟，盼總統支持，總統也客氣回應「沒有問題」，只要有需要，中央都會協助。

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