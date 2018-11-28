廈門兩岸企業家峰會 韓、侯都不去

2018-11-28

〔記者王榮祥、賴筱桐、翁聿煌／綜合報導〕兩岸企業家峰會於十二月初在廈門舉行年會，準高雄市長韓國瑜原本評估前往參加，昨天傍晚透過韓辦發出聲明，指基於身體健康因素及忙於籌組小內閣，決定不出席；準新北市長侯友宜也表示，當天因為另有行程，不會出席峰會。

兩岸企業家峰會是二○一三年七月間分別在台北和北京成立，屬於兩岸民間經貿交流平台，台灣峰會由前副總統蕭萬長擔任理事長，目前共有廿七家團體會員、一百六十家個別企業會員，是近年來台灣所成立最大社團法人；中國峰會現任理事長為前北京市委書記郭金龍。

韓國瑜日前與鴻海集團董事長郭台銘通電話後，傳出郭邀韓參加峰會，選戰主打「拚經濟」的韓國瑜認為出席可為高雄爭取更多投資機會，覺得可以考慮。

昨一度傳出韓國瑜辦公室評估，這趟廈門行應會成行，且會走金廈一條龍路線，到廈門後「快去快回」，回程看金門有無飛機；若無班機返台，則在金門過夜。不料從「考慮會去」、「決定要去」、「應該會去且快去快回」、到最後「決定不去」，讓外界霧煞煞。

韓辦指出，主因是韓國瑜選舉太過勞累，生病後一直沒完全康復，醫師交代要好好吃藥與休息，加上需要儘速籌組小內閣，評估身體、時間等諸多因素，決定留在台灣。

韓國瑜前晚透過臉書直播時曾舉愛爾蘭為例，指出十多年前、愛爾蘭被稱為「歐豬五國」，愛爾蘭痛定思痛，大力對外招商，並成立經濟貿易局，局長到員工皮箱都放在辦公室，與廠商電話聯繫後，立刻出發向業者介紹投資環境，這幾年來整個經濟翻身。

韓︰招商學愛爾蘭

韓國瑜說，高雄以後要向愛爾蘭學習，同時爭取更多外國人願意來觀光，他不是吹牛，對高雄很有信心，因為高雄已崛起。

侯友宜的發言人侯慶莉表示，侯以新北市政為優先，鼓勵並支持城市交流，但因行程安排，不會出席十二月初的兩岸企業家峰會。

侯友宜昨天被問到是否跟進「九二共識」時，未正面表態，僅強調對於與中國的城市交流會敞開心胸，針對經濟、觀光旅遊等層面交流，才是人民期待的。

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