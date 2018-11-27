立委補選》國民黨 儘量不辦初選 徵詢原立委意見

2018-11-27

〔記者林良昇、張菁雅、劉曉欣、蔡文居、王涵平、楊金城、吳正庭、郭安家／綜合報導〕九合一地方選舉落幕，選戰期間請辭或當選市長的區域立委共有五席，須在三個月內補選，國民黨除力保原有的三席立委外，也將積極爭取原由民進黨持有的兩席立委，國民黨本週三中常會將通過特別辦法，並將徵詢、尊重原立委意見，提名以協商為主，儘量不進行初選。

由於國民黨在這次選舉氣勢大增，中台灣更收復台中市與彰化縣兩重要地盤，也讓表態參選的人數眾多，多人躍躍欲試。

台中市方面，前立委沈智慧擁有六屆立委資歷，已表示她準備好了，有信心在短時間內爭取選民認同。盧秀燕的前助理廖鉑霆也積極表態，表示會展現實力，爭取提名；他在盧秀燕服務處任職十八年，相當熟悉地方。

前立委蔡錦隆、前議員唐國泰、前立委洪昭男的兒子洪子傑都有意願參選；現任議員陳政顯也被視為可能人選，地方傳出勸進聲；前副市長蕭家淇雖未表態，呼聲也很高。

中彰多人爭取提名 南市高思博無意願

彰化縣部分，和美鎮長阮厚爵是前縣長阮剛猛的姪子，這次連任展現雄厚實力；出身鹿港、曾在新北市擔任經發局長的施威全是英國博士，為藍軍中生代兼具學經歷的人選；而鹿港醫師蔡明忠，數年前參選鹿港鎮長失利，這次擔任王惠美醫療長照後援會召集人，顯示對政治仍有高度興趣。

至於台南市，國民黨此次僅在市長選舉小輸五萬票，市黨部主委謝龍介力薦落敗的高思博續留台南蹲點，「打鐵趁熱」投入立委補選。但高思博說，他不會投入立委補選，民進黨在台南市的神話已經終結，將繼續留在台南「深耕厚植」，建議國民黨顛覆傳統思考，尋找優質的年輕世代政治素人返鄉參選，以二○二○總統大選在台南翻轉為首要目標。

金門縣方面，立委楊鎮浯擊敗現任無黨籍縣長陳福海，也讓輔選有功的議長洪麗萍、縣議員陳玉珍都表達，有許多人勸進選立委，將會爭取服務的機會；金湖鎮長蔡西湖也被視為熱門人選。

台北市部分，國民黨目前狀況仍不明。外傳黨內高層屬意「裸退」的議長吳碧珠、前立委周守訓，不過兩人都否認要參選。

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