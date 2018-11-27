立委補選》民進黨 待新黨魁布局 要推出最強人選

2018-11-27

〔記者楊淳卉、郭安家、張菁雅、劉曉欣、蔡文居、王涵平、楊金城／綜合報導〕九合一地方選舉落幕，選戰期間請辭或當選市長的區域立委共有五席，須在三個月內補選。民進黨立委李俊俋建議，補選時程緊迫，黨中央應盡量避免黨內初選過程，以徵召方式產生人選，且要徵召最強人選，若能拿下兩席、三席，民進黨就沒輸。

李俊俋︰時程緊迫避初選 採徵召方式

五席已請辭或因當選將請辭的區域立委，包括民進黨姚文智（台北市第二選區）、黃偉哲（台南市第二選區）、國民黨盧秀燕（台中市第五選區）、王惠美（彰化縣第一選區）及楊鎮浯（金門）。

由於總統蔡英文已因九合一選舉大敗辭去黨主席職務，民進黨本週三中常會將由中常委互推代理黨主席職務，並著手進行新任黨主席選舉，以及處理五席立委補選布局，研議人選產生方式。

至於各選區有意人選，也逐漸浮出檯面，尤其是原本屬於民進黨席次的台北、台南選區。台南市部分，民進黨目前有前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅積極表達參選意願。民進黨內認為，從縣市長選舉結果看來，補選絕對是硬仗，不會像以前輕鬆勝選，因此也有人認為，要提能跨越黨派的合適人選，才能在期中考的延長賽重振民進黨和支持者的士氣。

北市、中市、南市、彰縣 人選浮出檯面

台北市部分，傳出台北市議員何志偉、梁文傑、王世堅、前觀傳局長簡余晏都有意參選，但梁、王剛完成議員連任，只有何、簡不用揹負「剛選上議員就選立委」的質疑。

王世堅、何志偉都表示，地方確有勸進聲音；何志偉更強調，在政治逆風的環境之下，他會用勇氣面對，爭取民眾支持。梁文傑則說，如果黨中央覺得他最適合，「那就沒有我個人意願的問題」，但他剛選完議員，時間上對他是很倉促的。

台中市方面，前議員劉國隆已表達會全力以赴，他在上次立委選舉代表綠營參選落敗，這次鬥志高昂。而五連任市議員的曾朝榮是問鼎台中市議會議長的熱門人選，由於基層實力雄厚，也被勸進參選。被外界認為是適合人選的台中市政府新聞局長卓冠廷則表示，目前沒有規劃。

在彰化縣，即將卸任的鹿港鎮長黃振彥是「和美女婿」，早已勤走和美地區，展現高度的企圖心；中執委林益邦是前立委林進春、陳秀卿之子，曾與王惠美在立委選戰對決；導演陳文彬為前彰化縣文化局長，上次立委選舉被徵召與王惠美對打，這次參選和美鎮長雖然落敗，但也累積實戰經驗。

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