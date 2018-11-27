新聞分析》國民黨的賞味期

2018-11-27

記者林良昇／特稿

九合一大選落幕，對於大選結果，政壇上總是有好幾套劇本在演繹，分析不同的結果、會造成誰的勢力消長、誰將趁勢而起；但今年國民黨在這場九合一大選的狂勝，可以說是這幾套劇本的極端值，就連藍營最樂觀的分析，恐怕也從來沒有料到會贏這麼多。

過往事例證明，在地方選舉勝利的政黨，在隨後而來的總統、立委選舉，有明顯優勢，無論落後方多麼努力，鐘擺並無法擺回另一端，骨牌也會倒到最後一張，國民黨勝選可期。但這場「不可思議」的大勝，在國民黨內部也產生「不可思議」的低調謹慎。

平心而論，在二○一四、二○一六的慘敗後，國民黨百廢待舉，改革做半套，中央無作為、老面孔再現，在「韓流」發酵前，整個黨缺乏有亮點的大頭，吳敦義依舊是那個吳敦義，朱立倫仍然是那個朱立倫，而馬英九，除了將「不統」改為「不排斥統一」外，沒有炒出新菜，國民黨似乎配不上這場狂勝。

在韓流和民進黨施政不力等雙重效應下，大勝似乎從天而降，選民對民進黨殘忍至極，看在尋求進步的國民黨中生代眼裡，這場「民進黨的大敗」不是「國民黨的大勝」，是畏懼多於喜悅。

在沒有黨中央奧援，並與國民黨若有還無劃清界線下，韓國瑜為國民黨攻下高雄市灘頭堡，成為政壇當紅炸子雞，新星是否為流星？是否能擔當重任？還需時間檢驗，韓國瑜必須先實現對高雄人的承諾，二○二○年，韓有影響力，但恐怕還輪不到韓上陣。

展望二○二○名單，對於吳敦義而言，「豬隊友」批評不會因勝選而消逝，勝選的光環只是免於丟掉黨魁；對朱立倫而言，新北的大勝證明了他有操盤能耐；對「前總統」馬英九而言，則要證明他不再是那個引發學運、馬王政爭的馬英九。更別忽略前立法院長王金平，不但大力輔選讓藍營奪下中台灣，更是出錢、出力成為「韓流」背後的推手。

最關鍵的是，選民會對民進黨殘酷，也會對國民黨殘酷，政客賞味期越來越短，國民黨內的自省和革命恐怕要快點開始，中生代試身手的時刻到了。但若只是停留在描繪怎麼改革，或論述世代交替的必要性，只見高空喊話而不敢冒險犯難，暖陽很短暫，凜冬很快就會再臨。

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