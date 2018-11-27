王金平︰現在不談2020選舉問題

2018-11-27

〔記者邱燕玲／台北報導〕韓國瑜當選高雄市長，幕後大功臣、前立法院長王金平昨接受媒體訪問表示，對韓當選他不敢居功，強調是韓個人魅力帶動風潮。至於二○二○總統、立委選舉是否有規劃？王金平說，「我沒有這樣的想法，現在不必去談這個問題」，他現在就是多幫助新的主政者推動縣政、市政，讓他們施政符合民意，並與中央配合，大家不分藍綠。

九合一選後，國民黨內有聲音認為應由中生代接班，王金平表示，接班問題大家慢慢去感受、討論。

至於有人主張國民黨主席吳敦義、前總統馬英九「不要再出來了」，王則說，國家是選賢與能，中生代有其長處，年長也有長處，經驗、歷練、政績都可以在選賢與能的表列上，如何讓年齡層之間彼此合作、經驗傳承，未嘗不是好事。

媒體問王的下一步，王指出，「我認真做好現在的工作，為朝野未來的和諧、和解努力，共同為國政建言，這樣比較適當」。

王金平強調，這次拿回高雄市對國民黨意義重大，希望民進黨以國家為考量，還有一年半應好好思考如何與在野黨溝通、討論，互相展現善意，國家走上藍綠和解，台灣才有希望，施政定在精確有效的政策，國政才會順利。

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