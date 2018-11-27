放眼2020？ 朱︰不排除所有可能

2018-11-27

〔記者賴筱桐、陳鈺馥／綜合報導〕國民黨在九合一選舉獲勝，藍營二○二○總統大選的人選引起關注，即將卸任的新北市長朱立倫昨天鬆口說，卸任後會與基層民眾站在一起，「所有的可能性我都不會排除」。他的這番話，被解讀是為了參選總統埋下伏筆。前行政院長張善政也表示，這次輔選過程接觸到很多民眾，很多都表達希望他出來選，但現在自己考慮的是，無黨籍的人出來選總統有可能嗎？

國民黨改革要內造化 公職人員是黨的核心

朱立倫昨視察地方建設，媒體問他參選二○二○的可能性？朱表示，卸任之前會努力把市政工作做好，十二月二十五日以後就是一位市民，他會與所有的基層民眾站在一起，「所有的可能性我都不會排除」，希望從民眾的角度出發，說出民眾的心聲、做台灣人民想做的事情，事情做得越多、做得越好，就會獲得民眾的肯定。

媒體追問朱立倫，對黨內有聲音希望「天王退居幕後」的看法，朱立倫未正面回答；他表示，一棒接一棒，希望更多年輕世代投入公共服務，只要認真做好地方服務，就會獲得民眾認同。

對於國民黨的改革，朱立倫說，國民黨一定要「內造化」，「人民才是國民黨一切的基礎」，民眾認同的政策及經由選舉產生的公職人員，尤其是地方首長、議會及國會，就是國民黨的核心，未來國民黨要朝「內造化」的方向努力。

張善政則對參選總統表達不排拒的積極態度。他表示，這次輔選過程接觸到很多民眾，很多都希望他出來選，因為現在藍綠亂鬥，民眾很不耐煩，他們希望有一個無黨籍、理工科技背景的人出來。

張善政︰思考無黨籍參選總統可能性

張善政說，聽到許多類似勸進的聲音，自己考慮的是，無黨籍的人出來選總統有可能嗎？如果可行，才會有是否出來選的問題。

他指出，台北市長柯文哲和高雄市長當選人韓國瑜都可以不靠政黨力量，外界甚至說韓國瑜一人救國民黨全黨，政黨力量似乎不是絕對，但總統選舉跟地方選舉畢竟不同，無黨籍背景是否有機會，他還沒想清楚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/