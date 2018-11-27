學者︰國民黨執政縣市 將成中國滲透介面

2018-11-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一大選落幕，學者指兩岸議題並非此次選舉主軸，但「中國因素鑲嵌在經濟脈絡中」，國民黨執政的十五個縣市將成為中國快速滲透台灣的最好介面，短期內北京將擴大形成紅藍結合、地方包圍中央的態勢，創造出新的經濟掛鉤效果。

形成紅藍結合、地方包圍中央態勢

學者也警示，美日澳歐防禦中國之際，無國內奧援的民進黨將失去外交政策主動性，令人憂心。

國策研究院昨舉辦「九合一選舉與兩岸走向」座談會，邀請淡江大學中國大陸研究所教授張五岳、台灣智庫諮詢委員董立文、兩岸政策協會理事王智盛等人解析大選對台灣政情與兩岸關係走向影響。

張五岳說，兩岸議題在此次選舉中並不凸顯，相比之下，一中、統獨的議題完全比不上農林漁牧銷售和觀光客等經濟因素。董立文也認為兩岸關係不是這次選舉的主要因素，未來民進黨政府調整兩岸政策的空間也不大。

至於選後的兩岸關係，王智盛認為，在一片藍天白雲的情形下，從擴大加速地方交流創造出新的經濟掛鉤效果，「這是北京明年一定會積極大力嘗試的」，未來甚至可以想見準高雄市長韓國瑜率縣市首長到北京交流，「先於國共論壇都有可能」。

王智盛補充，「中國因素鑲嵌在經濟脈絡中」，此次投票取向不見得是支持國民黨，更多的是對民進黨的失望票，這樣的失望許多是來自兩岸關係變化後對經濟的影響，但民眾不會認為是九二共識的關係，而是認為「政府沒有照顧我」，加上被改革者的立即剝奪感，交互影響下導致民進黨敗選。

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