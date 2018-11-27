民進黨縣市長當選人︰兩岸交流須對等

2018-11-27

〔記者侯承旭、蔡文居、蔡宗勳、俞肇福、陳昀、洪美秀／綜合報導〕九合一選後，中國開始向台灣縣市長招手，國台辦釋出分享兩岸和平「紅利」說，歡迎台灣縣市參與兩岸交流；多位民進黨縣市長當選人希望中國在對等、安全、相互尊重下進行兩岸交流，「大國應有大國的風範」。

連任成功的民進黨屏東縣長潘孟安表示，民進黨從來沒有反對兩岸之間的交流，兩岸民間互動也很正常，但必須對等、安〔〔記者侯承旭、蔡文居、蔡宗勳、俞肇福、陳昀、洪美秀／綜合報導〕九合一選後，中國開始向台灣縣市長招手，國台辦釋出分享兩岸和平「紅利」說，歡迎台灣縣市參與兩岸交流；多位民進黨縣市長當選人希望中國在對等、安全、相互尊重下進行兩岸交流，「大國應有大國的風範」。

潘孟安︰中國應有大國風範

連任成功的民進黨屏東縣長潘孟安表示，民進黨從來沒有反對兩岸之間的交流，兩岸民間互動也很正常，但必須對等、安全、相互尊重下進行，互動交流不是單方面能夠決定，兩岸之間必須坐下來好好協商，「大國應該要有大國的風範」，這是他從擔任立委以來的一貫態度。

翁章梁︰中國須先釋出善意

民進黨嘉義縣長當選人翁章梁強調，台灣走向全球，不能只靠單一市場，兩岸要朝各方面合作發展，台灣從未拒絕，前提是中國是否解除自我限制，釋出善意。

黃偉哲︰交流不能矮化台灣

翁章梁認為，大家最關心的莫過於經濟及民生議題，嘉義縣目前需要的是佈局新的產業環境，讓新農業、長照、文創觀光、機械、養生產業在嘉義發展，未來不排除和任何國家合作。

民進黨台南市長當選人黃偉哲表示，未來並不排斥兩岸城市交流，但過程中台灣也必須堅持自己的主體性，不能被矮化。他也提醒，中國給紅利是好事，「但天底下並沒有白吃的午餐」。

林右昌︰現以推動市政優先

連任成功的民進黨基隆市長林右昌表示，希望有穩健務實的兩岸關係，這是大家的共識；對於藍營執政的縣市準備與中國進行交流，林右昌說，兩岸可以理性交流，但他現階段不考慮，以推動基隆市政優先。

鄭文燦︰北京設太多政治前提

也順利連任的民進黨桃園市長鄭文燦強調，兩岸交流的停滯不前，是因為北京當局設下許多政治前提，希望雙方要有智慧逐步化解難題，包容兩岸基本的差異，這樣才能往前走。他也一直主張兩岸要對話、交流，朝更善意、和平的方向發展，也期盼未來兩岸的交流能更務實、更開放。

林智堅︰對兩岸議題沒有評論

順利連任的民進黨新竹市長林智堅透過市長辦公室表示：「我們專心在市政工作上，對兩岸議題沒有評論。」

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