國民黨逢選舉 就拿郭董當招牌

2018-11-27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘與高雄準市長韓國瑜一通熱線，引發外界聯想，鴻海僅低調表示：「不便透露細節」；其實，郭台銘早在馬前總統剛當選未上任前的二○○八年，就宣布啟動高雄軟體園區的投資，後延宕三年才動土，投入雲端、大數據營運。二○一四年高雄市長選舉時，國民黨候選人楊秋興也曾拿郭董當招牌，對外稱只要他當選，郭董就會在高雄建立電子企業產業鏈；如今，韓國瑜一當選，講到招商引資也是首選郭董。

鴻海在台灣有十個營運據點，其中高軟大樓名為「育成研發大樓暨雲端資料中心」，斥資十九億元建造，在二○一六年年中落成啟用，目的帶動南台灣資通訊科技、雲端運算科技、文創會展、數位內容等發展，鴻海去年正式商轉的、台灣民間第一台超級電腦（HPC）也落腳高軟。

中國是鴻海的生產重鎮，有逾卅個據點，鴻海每年組裝的電子產品要用掉世界十％的晶片，「晶片自主」是郭台銘的目標之一；鴻海在今年八月和中國珠海市政府簽署半導體戰略合作協定、十月與濟南市政府宣布籌資半導體產業基金並規劃設廠。

但在美國商務部對中國福建晉華下達出口禁令，美國司法部甚至以經濟間諜罪起訴晉華，合作的台灣聯電也遭池魚之殃後，不僅中國半導體發展停擺，當地外資美商科磊、科林研發、荷商ASML等相繼撤離，鴻海的晶片計畫也轉趨低調。

市場人士認為，美中貿易戰越演越烈，且中國人力、環保的成本節節高升，鴻海已難在中國發展晶片製程，若高雄市政府能在土地取得、環保等方面端出完整配套，又有高雄捷運的方便性，鴻海在高雄發展半導體未必不可行；而鴻海旗下半導體設備子公司京鼎、系統模組封裝子公司訊芯、晶片設計子公司天鈺也都在台灣，產業效應應可期待。

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