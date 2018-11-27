韓與郭董熱線 邀投資高雄

2018-11-27

〔記者王榮祥、蘇福男／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜的政見之一是「全力拚經濟」，曾任高雄縣長的前行政院政務委員楊秋興昨證實，前天曾與韓國瑜會談約三小時，期間經他牽線、韓國瑜主動撥電話給鴻海集團董事長郭台銘，雙方熱線約五分鐘。韓國瑜事後笑著說，若能吸引鴻海到高雄擴大投資，絕對是大利多。

評估12月3日赴廈門會郭

楊秋興透露，由前副總統蕭萬長擔任理事長的兩岸企業家峰會，十二月三日將在廈門舉行年會，屆時郭台銘跟兩岸許多知名企業家都會出席；他建議韓國瑜參加、為高雄爭取機會，韓國瑜也在評估，如果最後決定去，他應該也會同行。

韓︰昨接不少電話 逾10公司要來投資高雄

韓國瑜昨晚透過臉書直播時指出，昨整天接了不少電話，其中至少有十家公司，表態希望來高雄投資，有的是台北或新北想遷廠來高雄，或者是在高雄擴大投資，真的讓他開心極了。他也希望網友多幫忙，爭取海外台商，不管是東南亞或其他國家，請他們儘可能來高雄投資，他有信心把高雄打造成最友善的投資環境。

韓國瑜也證實，這兩天有點感冒，到醫院看診後確定是氣管發炎，醫師開了抗生素要他好好吃藥、休息，所以這兩天沒有規劃太多事情，主要是調養身體，同時也想著籌劃小內閣。

韓國瑜強調，希望未來團隊成員有三個條件，專業強、操守好、有熱情，特別是操守與熱情非常重要。

楊秋興表示，他基於禮貌迴避，並沒有聽到兩人的對話內容，不過韓國瑜講完電話很開心，笑說若能吸引郭台銘這種世界級總裁到高雄擴大投資，對高雄是大利多，因為全世界許多大企業家都是郭董好友，也有助於拚經濟的高雄向國際大廠招手。

另外，韓國瑜近日為籌組小內閣展開徵詢，選舉期間大力支援的前高雄縣長楊秋興，因為對原高雄縣熟悉、加上工程專業背景，被視為副市長熱門人選之一，但楊昨並未證實。

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