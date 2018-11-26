韓國瑜：設兩岸工作小組

2018-11-26

綠營提醒：過度依賴中國市場 風險相對高

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長當選人韓國瑜前晚表示，上任後會做兩件事，設交易平台與爭取外銷訂單，他並提及自己認同九二共識，會設立兩岸工作小組，因為有共識、心中沒圍牆，全部都是路、條條通發財。

韓：有九二共識 心中就沒有圍牆

高雄的綠營人士昨提醒說，韓提出的口號，關鍵都在中國市場，只是中國市場政治操控力太強，絕不可過度依賴。一旦對岸市場飽和或外力介入，衝擊立刻浮現。

綠營人士指出，近年來因兩岸關係影響，高雄的中國遊客比巔峰期大幅減少約五成，若將太多資源投入中國，需承受更多政治層面的影響，風險相對高很多，且根據業者過往經驗，經營中國旅遊團還需面對收款、拆帳等諸多問題，真正營收沒想像的好。

韓國瑜前天指出，他希望高雄跟所有人和平來往，快樂交朋友、交流與做生意，因有九二共識，心中就沒有任何圍牆，全部都是道路，條條大路通發財，希望未來高雄市往整個海外輻射出去。

韓國瑜說，高雄這段時間面臨困境，包括好的產品賣不出去，觀光客、投資客數量都在萎縮。因此，他上任後會做兩件事，首先高市府會架設交易平台，不管是農民、漁民、花農、畜農與工業產品，可藉此平台直接販賣，這些產品的品質由高市府背書，生產者可利用此平台找通路。

其次，韓國瑜表示，有些重點產品，會由他本人或副市長，帶著農民、漁民，直接到外面搶訂單，不管是東南亞、不管是中國大陸南部，南南合作，甚至往北一點，都是銷售目標。

對於韓推動農產品外銷的作法，高雄市府官員強調，近幾年早已朝此方向努力，陸續開拓日本、東南亞、加拿大甚至中東，當然也包括中國。

韓推農產外銷 高市官員：早在做

官員表示，以先前引發爭議的鳳梨為例，全台鳳梨約九十八％銷往中國，同時又有不少台灣農民轉往中國栽種，導致中國鳳梨市場趨近飽和，進而影響台灣鳳梨外銷中國數量。官員指出，中國市場確實重要，但絕不可過度依賴。

官員認為中央與地方政府，應儘早建立一套機制，輔導與教育農民分流栽植作物，避免一窩蜂搶種單一物品，同時持續開拓外銷市場，並做好內、外通路配置，讓好的產品可以賣得好價，避免產量過剩，以保障農民辛苦後的收益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/