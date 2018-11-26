涉賄選被拘提、通緝 照樣當選

2018-11-26

林內鄉代候選人王慶坤 前晚收押

〔記者黃淑莉、黃建華、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕地方公職人員選舉落幕，有多名議員及鄉代因涉嫌現金買票，在選前被檢方拘提或通緝，卻也順利當選。雲林林內鄉代當選人王慶坤因涉嫌現金買票，且有逃亡之事實，前晚被收押。台聯高雄市議員當選人吳銘賜前晚主動前往高雄地檢署報到，檢方聲押，但法院昨晚裁定以三十萬元交保。嘉義縣無黨籍議員候選人王焜玄未到案，檢方今天將對他發布通緝。

雲林地檢署多位檢察官指揮斗六分局偵辦林內鄉代候選人王慶坤涉嫌現金賄選案，選前傳喚多位涉收賄選民到案，並前往王男住處拘提，卻發現人不知去向，地檢署在投票前夕發布通緝。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，前天投票結束前在林內九芎附近發現王男的車子，將他逮捕到案。

黃怡華指出，王慶坤涉嫌以一票一千元買票，涉案選民坦承是王本人拿錢及宣傳單給他們。

高市議員候選人吳銘賜 30萬交保

王慶坤的選區有四位候選人爭兩席，開票結果王慶坤以四九九票比另一候選人林樑樹多一票當選。

台聯高雄市議員候選人吳銘賜涉嫌賄選傳拘不到，選前一天遭高雄地檢署發布通緝，前晚開票獲得二萬一八七二票，順利連任高雄市議員後，主動前往高雄地檢署報到，遭檢方以有逃亡、串證之虞為由聲押，成為選舉史上首名當選當天就遭聲押的民代。但高雄地院並未准押，昨晚裁定吳銘賜三十萬元交保候傳。

嘉縣議員候選人王焜玄 檢將通緝

嘉義縣第六選區無黨籍議員候選人王焜玄涉嫌買票，檢方選前數日就對他發出拘票，但他匿蹤，也未現身投票。前天開票結果，王順利當選，但至今未到案，檢方打算今天對他發布通緝。

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