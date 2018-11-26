5席立委將補選╱國民黨乘勝追擊 民進黨背水一戰

2018-11-26

〔記者黃鐘山、蔡淑媛、劉曉欣、劉婉君、邱灝唐、林良昇／綜合報導〕九合一地方選舉落幕，選戰期間請辭或當選市長的區域立委共有五席，須在三個月內補選。目前兩黨陸續傳出有意爭取提名的人選，國民黨希望延續九合一大選勝選氣勢，擴大立院版圖，民進黨在縣市長敗選後，則有不能輸的壓力，力圖在立委補選拾回信心。

五席已請辭或因當選將請辭的區域立委，包括民進黨姚文智（台北市第二選區）、黃偉哲（台南第二選區）、國民黨盧秀燕（台中第五選區）、王惠美（彰化第一選區）及楊鎮浯（金門）。

台中市立委補選，藍營前立委沈智慧率先表態「準備好了」，沈說，會尋求盧秀燕認同，爭取國民黨提名。前立委蔡錦隆也傳出有可能角逐。

從台聯加入民進黨不久的前市議員劉國隆也表達「全力以赴」；民進黨剛完成五連任市議員曾朝榮則表示，須傾聽民意，並配合黨的規劃。

彰化縣方面，政壇人士透露，鹿港、和美區的補選，有意競爭者已經浮出檯面，在藍綠對決組合下，以當選連任的國民黨和美鎮長阮厚爵與現任民進黨的鹿港鎮長黃振彥最被看好。

王惠美昨不願意鬆口，表明自己的屬意人選，只說要依循政黨機制；但王惠美參選縣長以來，前縣長阮剛猛與阮剛猛姪子、和美鎮長阮厚爵都全力相挺，阮在和美鎮的實力也相當深厚。不過，前立委陳秀卿之子林益邦曾與王惠美同區角逐立委，雖然落敗，也具有實力。

至於民進黨，即將卸任的鹿港鎮長黃振彥是目前綠營在鹿和區最具實力的人選。而本屆與王惠美對決的陳文彬，也擁有一定的文化聲量。

民進黨在台南市一向擁有絕對優勢，但此次市長選舉不如預期，讓有意參加立委補選的民進黨選將不願多談。目前外傳人選包括前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅、前副市長顏純左等人。國民黨則強調，會蒐集民意推出適當人選。

台北市方面，目前藍營傳出前立委羅淑蕾、周守訓有可能挑戰。至於在此選區擁有優勢的綠營，目前人選尚待整合。

金門立委補選，目前則傳出現任國民黨議長洪麗萍、議員陳玉珍有意角逐。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/